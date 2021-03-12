Тренер «Динамо» ожидает упорной игры в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Ожидаем упорной игры, знаем, насколько силён «Спартак». Для нас будет важно сыграть хорошо в обороне, так же, как и в матче Кубка России», — цитирует Шварца Sport24.

Он отметил, что его команда находится в неплохой физической форме. По его словам, из-за молодого состава «Динамо» в каких-то отрезках матча сложно действовать под давлением, но общее состояние игроков в полном порядке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве.

Ранее Шварц заявил, что в «Динамо» были удивлены отменой жёлтой карточки Данила Фомина.