Тренер «Динамо» ожидает упорной игры в матче со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Тренер «Динамо» ожидает упорной игры в матче со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Ожидаем упорной игры, знаем, насколько силён «Спартак». Для нас будет важно сыграть хорошо в обороне, так же, как и в матче Кубка России», — цитирует Шварца Sport24.

Он отметил, что его команда находится в неплохой физической форме. По его словам, из-за молодого состава «Динамо» в каких-то отрезках матча сложно действовать под давлением, но общее состояние игроков в полном порядке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в Москве.

Ранее Шварц заявил, что в «Динамо» были удивлены отменой жёлтой карточки Данила Фомина.

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