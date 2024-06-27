Синоптик Вильфанд предупредил о сильной жаре в Москве в выходные дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в предстоящие выходные дни.

По словам синоптика, в столице наступает период жаркой погоды.

«Если завтра температура +27...+29 °С в Москве, а по области до +30 °С, то уже в субботу и воскресенье прогнозируется +30...+31 °С. Поэтому начиная с субботы будет выпущен прогноз об опасном явлении — сильной жаре в московском регионе», — предупредил Вильфанд.

Он отметил, что с субботы над Москвой будет стоять гребень высокого давления, поэтому погода малооблачная, существенных осадков не ожидается.

«Такая жаркая погода (сохранится. — RT) до середины следующей недели как минимум. Пока, по вероятностным прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели тоже температура будет высокая, около +25...+30 °С», — добавил собеседник RT.

В то же время, по его словам, прогнозируются отдельные фрагментарные осадки летнего типа.

«Они связаны с быстрым перемещением воздушных масс в более высокие слои, облакообразованием и локальными отдельными осадками. Их не ощутят многие москвичи и жители Подмосковья, но всё-таки они тоже будут. На большей части территорий осадков не ожидается, но летние взрывные процессы характерны именно для такой синоптической ситуации», — объяснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице во второй половине недели.