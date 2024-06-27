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Кадыров «поручил» Алаудинову отправить двух раненых солдат в сторону ВС Эстонии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал новость о том, что власти Эстонии готовы обсуждать отправку своих солдат на Украину.
Кадыров «поручил» Алаудинову отправить двух раненых солдат в сторону ВС Эстонии
  • РИА Новости

Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы Чечни.

В тексте Кадыров написал, что поручил командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову «отправить» в сторону эстонской армии двух раненых бойцов ВС России.

«Оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров с иронией отреагировал на открытие уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.

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