Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.

В своём Telegram-канале он написал, что «задержал» Вайханова и пригласил сотрудников СБУ приехать в республику.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — говорится в сообщении.

Ранее Кадыров заявил о необходимости «вылечить» Владимира Зеленского.

Также глава Чечни предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в личном разговоре, который попал на видео. За правильный ответ глава республики пообещал подарок в размере 1 млн руб.