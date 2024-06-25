Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
В своём Telegram-канале он написал, что «задержал» Вайханова и пригласил сотрудников СБУ приехать в республику.
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — говорится в сообщении.
Ранее Кадыров заявил о необходимости «вылечить» Владимира Зеленского.
Также глава Чечни предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в личном разговоре, который попал на видео. За правильный ответ глава республики пообещал подарок в размере 1 млн руб.