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Кадыров предложил за 1 млн рублей угадать, что ему прошептали Путин и Мирзиёев

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в личном разговоре, который попал на видео. За правильный ответ глава республики пообещал подарок в размере 1 млн рублей.
Кадыров предложил за 1 млн рублей угадать, что ему прошептали Путин и Мирзиёев
  • РИА Новости

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в Telegram.

Обязательное условие — опубликовать максимально развёрнутый ответ в комментарии и поделиться видео у себя в соцсетях.

«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа», — отметил глава Чечни.

На видео Путин и Мирзиёев приближаются к Кадырову, после короткой беседы он благодарит их.

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