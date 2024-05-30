Кадыров предложил за 1 млн рублей угадать, что ему прошептали Путин и Мирзиёев
- РИА Новости
«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в Telegram.
Обязательное условие — опубликовать максимально развёрнутый ответ в комментарии и поделиться видео у себя в соцсетях.
«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа», — отметил глава Чечни.
На видео Путин и Мирзиёев приближаются к Кадырову, после короткой беседы он благодарит их.