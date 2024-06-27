Республика Конго заинтересована в проектах с энергокомпаниями из России

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил о заинтересованности в совместных проектах с российскими компаниями из гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики.

Он отметил, что сегодня утром были проведены переговоры с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации этих проектов.

«Это касается производства электроэнергии. Существуют огромные возможности гидроэнергетики, возможности солнечной энергетики и возможности гражданской атомной энергетики. Мы ведём переговоры с российскими компаниями по этим вопросам», — цитирует РИА Новости Сассу-Нгессо.

25 июня президент Республики Конго прибыл в Москву. В ходе своего визита он согласовал конкретные проекты с российскими энергетическими компаниями.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.