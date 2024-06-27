Прокуратура Карелии направила в суд заявление о геноциде народов СССР

Прокуратура Республики Карелия направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза.

«В первые дни войны Советская Карелия подверглась нападению немецко-фашистских захватчиков и их пособников. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии — союзницы нацистской Германии. За это время финнами в республике было создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных», — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Отмечается, что уже к концу 1941 года в таких лагерях находились более 20 тыс. человек.

«За время финской оккупации всего убиты и замучены более 8 тыс. мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тыс. советских военнопленных», — рассказали в ведомстве.

Ранее Калининградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

Также Калужский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против населения Калужской области в период с 1941 по 1943 год.