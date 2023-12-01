Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Восточной Пруссии

Калининградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

Об этом сообщила председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина.

«(Признать. — RT) геноцидом национальных и этнических групп... как часть плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путём его изгнания и истребления», — цитирует её ТАСС.

Ранее прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов Советского Союза преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе.

Также Калужский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против населения Калужской области в период с 1941-го по 1943 год.