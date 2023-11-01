Прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Курской области

Прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов Советского Союза преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Курской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за период оккупации Курской области было убито более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Ранее Калужский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против населения Калужской области в период с 1941-го по 1943 год.