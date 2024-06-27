Песков прокомментировал сообщения об отправке инженерных войск из КНДР в Донецк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал информацию о намерениях КНДР отправить инженерные войска в Донецк и Луганск.
- РИА Новости
«Я не знаю, о чём идёт речь», — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.
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