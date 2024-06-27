Песков прокомментировал сообщения об отправке инженерных войск из КНДР в Донецк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал информацию о намерениях КНДР отправить инженерные войска в Донецк и Луганск.

РИА Новости

«Я не знаю, о чём идёт речь», — заявил Песков. Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.