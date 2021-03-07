Уайт предложил Нурмагомедову провести бой в сентябре

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал. о чём общался с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

«Говорил ли я с Хабибом после боя Махачева? Да, я сказал ему: «Как насчет боя в сентябре?». Он посмеялся. Посмотрим... В ближайшие дни у нас с ним будет обед», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Махачев на UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Нурмагомедов выступал в роли его секунданта.

32-летний боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Однако президент UFC не оставляет попыток переубедить Нурмагомедова.

Ранее в UFC показали реакцию Нурмагомедова на победу Махачева.