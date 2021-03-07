«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место в АПЛ

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«Лестер Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер» в Брайтоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Брайтон» забил первым. На 10-й минуте отличился Адам Лалана.

Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо, забившего на 62-й минуте, и Дэниела Амарти, отличившегося на 87-й минуте.

«Лестер», набрав 53 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед», в активе которого 51 очко и игра в запасе. «Брайтон» с 26 очками — 16-й.

В других матчах игрового дня «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Саутгемптону» (0:2), а «Астон Вилла» сыграл вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью в матче АПЛ с «Бернли».

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