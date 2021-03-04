Полузащитник «Аталанты» Миранчук отдал 100% точных передач в матче с «Кротоне»
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Аталанты» забитыми мячами отметились российский полузащитник Алексей Миранчук, Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Мурьель и Йосип Иличич. В составе «Кротоне» — Симеон Нванкво.
Отметим, что Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте игры, отдал 15 передач с точностью 100%, нанёс два удара и совершил один отбор.
Портал Whoscored оценил игру Миранчука в 7,23 балла.
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