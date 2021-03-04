«Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А

Короткая ссылка
Флорентийская «Фиорентина» на своём поле потерпела поражение от римской «Ромы» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А
  • Reuters

Встреча прошла во Флоренции и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Римляне вышли вперёд на 48-й минуте — отличился Леонардо Спинаццола. Тем не менее на 60-й тот же Спинаццола отметился автоголом, и счёт стал равным. Однако на 88-й минуте Амаду Диавара забил победный мяч для «Ромы».

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 52-й минуте. 

«Рома» набрала 47 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии, а «Фиорентина» с 25 очками находится на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить