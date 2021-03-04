«Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А
- Reuters
Встреча прошла во Флоренции и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Римляне вышли вперёд на 48-й минуте — отличился Леонардо Спинаццола. Тем не менее на 60-й тот же Спинаццола отметился автоголом, и счёт стал равным. Однако на 88-й минуте Амаду Диавара забил победный мяч для «Ромы».
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 52-й минуте.
«Рома» набрала 47 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии, а «Фиорентина» с 25 очками находится на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в Серии А.