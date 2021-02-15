Аршавин считает, что чемпионат России по футболу никому не интересен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу переходов отечественных игроков в европейские клубы, а также высказался об уровне чемпионата России.

По его мнению, сейчас мало талантливых футболистов в России, на что в том числе влияет лимит на легионеров. При этом он отметил, что дефицит игроков порождает повышение трансферной стоимости на них и зарплат.

«Нужно, чтобы российские и иностранные клубы жили по одним законам рынка, но это же не так. Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после чемпионата Европы-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры клубов в еврокубках», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также считает, что в Российской премьер-лиге на данный момент нет отечественных футболистов, которых бы могли пригласить в хороший европейский клуб.

Ранее Аршавин высказался по поводу игры полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.