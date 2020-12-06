Источник: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита»

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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен вернулся к работе в общей группе игроков своей команды.
Источник: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, хорват будет готовиться к оставшимся матчам клуба в 2020 году и может выйти на поле уже в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге.

Ловрен почувствовал недомогание после матча с римским «Лацио» (1:3) в ЛЧ, который состоялся 24 ноября. После этого он пропустил несколько игр «Зенита». 

Ранее Себастьян Дриусси объявил о желании покинуть «Зенит».

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