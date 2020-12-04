Кутепов: не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил, что у него были варианты перехода в другие клубы летом 2020 года, но владелец команды Леонид Федун заблокировал все потенциальные трансферы.
Кутепов: не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом

«Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещё летом. Я не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо», тоже с конкретикой. Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, оставаться без практики. Я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Мне сказали, что Федун хочет видеть меня в «Спартаке». Лично с ним я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова. Планы на зиму такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть и получать зарплату, но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, то буду общаться с руководством — как договоримся», — сказал Кутепов «Чемпионату».

В текущем сезоне футболист провёл пять матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить