Кутепов: не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил, что у него были варианты перехода в другие клубы летом 2020 года, но владелец команды Леонид Федун заблокировал все потенциальные трансферы.

«Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещё летом. Я не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо», тоже с конкретикой. Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, оставаться без практики. Я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Мне сказали, что Федун хочет видеть меня в «Спартаке». Лично с ним я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова. Планы на зиму такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть и получать зарплату, но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, то буду общаться с руководством — как договоримся», — сказал Кутепов «Чемпионату».

В текущем сезоне футболист провёл пять матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака».