Дворкович считает, что «Локомотиву» не хватило уверенности в матче ЛЧ с «Зальцбургом»

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович высказал мнение о поражении московского «Локомотива» от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Обидно, что «Локомотив» играл вторым номером. Понятно, что состав, особенно в первом тайме, был далёк от оптимального, и травмы ведущих игроков сказались. Мне в целом понравилось, как сработали замены. Главное, чего не хватило «Локомотиву», так это уверенности в себе. Команда пока не готова к соперничеству на высоком уровне», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Он отметил, что приобретённый в нынешнем сезоне опыт поможет команде показать очень высокие результаты на следующий год.

«Локомотив» может обыграть «Баварию». Нужно просто готовиться к каждому матчу, играть в полную силу и растить новое поколение. Опыт, который приобретают молодые игроки «Локомотива» в таких матчах, важнее результата отдельно взятого матча. То, что происходит сейчас в нашем футболе, менее важно, чем тот опыт, который приобретает молодёжь для будущего», — добавил Дворкович.

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» возложил на Марко Николича вину за поражение в матче ЛЧ с «Зальцбургом».