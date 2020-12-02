Экс-президент «Локомотива» возложил на Николича вину за поражение в матче ЛЧ с «Зальцбургом»
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«Это чисто тренерское поражение. Даже можно сделать скидку на то, что очень много больных и травмированных. Но поставить семь защитников и выстроить их в линию на границе штрафной площади! У нас так не сделает даже тренер из второй лиги», — приводит слова Наумова «Чемпионат».
Он отметил, что при такой расстановке защитники мешали друг другу на линии штрафной, форварды оставались без мяча, а единственный хавбек не сумел связать обе линии.
«Как можно было сделать такую тактику? Мы должны первыми забивать, а не ждать, когда забьют нам! Я просто поражён. Магкеев потерялся абсолютно, Мурило — никакой, нулевой. А как перешли на игру нормальную, к которой привыкли, сразу всё стало получаться. Это чисто тренерское поражение, и я теперь засомневался в квалификации Николича», — добавил Наумов.
«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что, по мнению Марко Николича, «Локомотив» показал характер во втором тайме матча с «Зальцбургом».