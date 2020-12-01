Николич считает, что «Локомотив» показал характер во втором тайме матча с «Зальцбургом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Николич считает, что «Локомотив» показал характер во втором тайме матча с «Зальцбургом»
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемные позиции опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось. У нас был момент после углового, удар Зе Луиша. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжёлый результат — 0:2, мы забили мяч. Было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол», — приводит слова Николича «Чемпионат».

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

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