Фильм о команде G-Drive Racing удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео

Документальный фильм «Россия на драйве» о выступающей в международных гонках на выносливость команде G-Drive Racing был удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео — 2020.

Об этом сообщает сайт G-Drive Racing.

В юбилейном для фестиваля 2020 году серебро в номинации «Отдых и спорт» получил документальный фильм «Россия на драйве» о выступлении российской команды G-Drive Racing в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Документальная лента в жанре научпоп показывает, как коллектив проживает гонку, а G-Drive Racing меняет статус России в мире автомобильного спорта.

Премьера фильма в России состоялась в декабре 2019 года и получила позитивные отклики как поклонников автомогонок, так и обычных зрителей.

До этого лента «Россия на драйве» получил две бронзовые награды на престижном фестивале корпоративного кино в Лос-Анджелесе.

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