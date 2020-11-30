Фильм о команде G-Drive Racing удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео

Короткая ссылка
Документальный фильм «Россия на драйве» о выступающей в международных гонках на выносливость команде G-Drive Racing был удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео — 2020.
Фильм о команде G-Drive Racing удостоен награды Каннского фестиваля корпоративного видео
  • © G-Drive Racing

Об этом сообщает сайт G-Drive Racing.

В юбилейном для фестиваля 2020 году серебро в номинации «Отдых и спорт» получил документальный фильм «Россия на драйве» о выступлении российской команды G-Drive Racing в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Документальная лента в жанре научпоп показывает, как коллектив проживает гонку, а G-Drive Racing меняет статус России в мире автомобильного спорта.

Премьера фильма в России состоялась в декабре 2019 года и получила позитивные отклики как поклонников автомогонок, так и обычных зрителей.

До этого лента «Россия на драйве» получил две бронзовые награды на престижном фестивале корпоративного кино в Лос-Анджелесе.

Ранее в Haas рассказали о состоянии попавшего в тяжёлую аварию Ромэна Грожана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить