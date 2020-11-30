В Haas рассказали о состоянии попавшего в тяжёлую аварию Грожана

Американская команда Haas опубликовала информацию о состоянии здоровья французского гонщика Ромэна Грожана попавшего в тяжёлую аварию на первом круге гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«После медицинского обследования, проведённого докторами Госпиталя министерства оборона Бахрейна, Ромэн Грожан останется в госпитале для ухода за ожогами задней стороны обеих своих рук после инцидента на первом круге Гран-при Бахрейна. Все рентгеновские обследования показали, что у Грожана нет никаких переломов. Дальнейшие обновления будут даны по мере появления информации», — говориться в заявлении Haas.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее сообщалось, что Грожан обратился к болельщикам впервые после аварии на Гран-при Бахрейна.