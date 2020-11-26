Президент Эквадора Морено: в Аргентине боготворят Марадону

Президент Эквадора Ленин Морено рассказал об отношении в Аргентине к легендарному футболисту Диего Марадоне.

«В Аргентине были и те, кто имел другое мнение, так ведь? Тот же Хорхе Ланата, этот псевдожурналист, который на самом деле просто бомбардир с микрофоном. Он оскорбил Диего Армандо, сказав: «Когда-то вы забивали для нас голы, а теперь нам за вас просто стыдно». Но подавляющее большинство аргентинского народа — а я прекрасно знаю Аргентину — не просто любит, а боготворит Диего Армандо. Там даже есть церковь в его честь!» — сказал Морено в интервью RT.

По его мнению, если Марадона был легендой при жизни, то теперь значимость его личности возрастёт ещё сильнее.

«Легенда стала мифом. Понимаете, Диего Марадона — мифический персонаж для Аргентины и для большей части мира», — добавил Морено.

Ранее президент Эквадора рассказал о первой встрече с Марадоной.