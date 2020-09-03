Кузнецова заявила, что её слова о деградации уехавших из России людей вырвали из контекста

Двукратная победительница теннисных турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова рассказала, что её слова о деградации уехавших из России людей вырвали из контекста.

«Эту цитату вырвали из контекста, я тогда очень расстроилась. Понимаю, что это издержки интервью в прямом эфире, но я совершенно не это имела в виду. Разговор шёл о патриотизме и людях, которые живут в России. Я сказала, что многие хают нашу страну и говорят, что за рубежом лучше. Но на мой взгляд, везде есть минусы и плюсы. Брайтон-Бич в той цитате просто пример и ни в коем случае не оскорбление», — цитирует Кузнецову «Лента.Ру».

Она отметила, что многие люди, которые уехали из страны, часто селятся в русских общинах и не учат английский язык, оставаясь в привычной для себя обстановке. При этом она подчеркнула, что это выбор этих людей.

Кузнецова является бывшей второй ракеткой мира. В активе 35-летней спортсменки победы на US Open 2004 года и «Ролан Гаррос» в 2009 году. Кроме того, она дважды выигрывала Australian Open в парном разряде.

Ранее Кузнецова заявила, что не считает нужным демонстрировать роскошь, так как в России многие люди живут достаточно скромно.