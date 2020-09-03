Кузнецова: не считаю нужным показывать роскошь, в России многие люди живут достаточно скромно

Двукратная победительница теннисных турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к деньгам.

«Не считаю нужным показывать роскошь. В России очень много людей живут достаточно скромно, а мне меньше всего хотелось бы вызывать зависть у кого-то. Важно нести в мир позитив и любовь», — цитирует Кузнецову «Лента.Ру».

По словам спортсменки, её не интересует чужое мнение о её доходах, но она не считает, что ей стоит хвастаться. Спортсменка также рассказала, что очень любит носить брендовую одежду.

«Выделить какой-то один сложно. Если что-то понравилось — покупаю, а какой конкретно это бренд, не имеет значения», — сказала Кузнецова.

Кузнецова является бывшей второй ракеткой мира. В активе 35-летней спортсменки победы на US Open 2004 года и «Ролан Гаррос» в 2009 году. Кроме того, она дважды выигрывала Australian Open в парном разряде.

Ранее Кузнецова выразила сомнения, что сможет прожить на 50 тыс. рублей в месяц.