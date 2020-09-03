Теннисистка Кузнецова: сомневаюсь, что сейчас могу прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Двукратная победительница теннисных турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала слова бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что может прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

«Всё возможно, конечно. Но ведь всё зависит от того, как прожить. Я очень много работала не для того, чтобы загонять сейчас себя в рамки. Тяжело выходить из зоны комфорта, когда ты столько лет за неё бился. Если учесть оплату работы моей теннисной команды, то сомневаюсь, что сейчас я могу прожить на 50 тыс. рублей в месяц. Но это всё дело привычки», — цитирует Кузнецову «Лента.Ру».

Кузнецова является бывшей второй ракеткой мира. В активе 35-летней спортсменки победы на US Open 2004 года и «Ролан Гаррос» в 2009 году. Кроме того, она дважды выигрывала Australian Open в парном разряде.

Ранее сообщалось, что Кузнецова и Вероника Кудерметова сыграют на турнире WTA в Стамбуле.