РФС отсудил у «Телеспорта» 37 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров». РФС подал иск к «Телеспорту» в декабре 2019 года из-за долга, образовавшегося в 2016 году.
«Действия РФС направлены исключительно на погашение данного долга. РФС отмечает, что подобный судебный спор является обычным и цивилизованным для хозяйствующих субъектов», — цитирует источник представителя РФС.
Компания «Телеспорт» является оператором международных прав на трансляцию матчей сборной России по футболу.
Ранее сообщалось, что РФС планирует провести семинар для клубов по судейству.