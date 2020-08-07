РФС отсудил у «Телеспорта» 37 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с медиакомпании «Телеспорт» порядка 37 млн рублей в пользу Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров». РФС подал иск к «Телеспорту» в декабре 2019 года из-за долга, образовавшегося в 2016 году.

«Действия РФС направлены исключительно на погашение данного долга. РФС отмечает, что подобный судебный спор является обычным и цивилизованным для хозяйствующих субъектов», — цитирует источник представителя РФС.

Компания «Телеспорт» является оператором международных прав на трансляцию матчей сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести семинар для клубов по судейству.