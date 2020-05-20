Кличко рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал о новой реальности, которая ждёт мир после окончания пандемии коронавируса.

«Конец карантина — это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности — нового баланса между цифровым миром и миром реальным. А какие плюсы вы вынесли для себя за время пандемии и к каким вещам просто хотите вернуться по её завершении?» — написал Кличко в Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу также отметил, что некоторые вещи цифровые технологии заменить не смогут, например игру в гольф. По его словам, сейчас он ценит минуты, которые уделял этому занятию.

Ранее Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре».