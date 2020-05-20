Кличко рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал о новой реальности, которая ждёт мир после окончания пандемии коронавируса.
Кличко рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конец карантина — это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности — нового баланса между цифровым миром и миром реальным. А какие плюсы вы вынесли для себя за время пандемии и к каким вещам просто хотите вернуться по её завершении?» — написал Кличко в Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу также отметил, что некоторые вещи цифровые технологии заменить не смогут, например игру в гольф. По его словам, сейчас он ценит минуты, которые уделял этому занятию. 

Ранее Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить