Украинская журналистка призвала Усика ответить на вызов на бой от борца Грицая

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Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова прокомментировала конфликт между боксёром Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем.
Украинская журналистка призвала Усика ответить на вызов на бой от борца Грицая
  • globallookpress.com

Разногласия спортсменов касаются их позиций по вопросу отношений между Россией и Украиной. В частности, Грицаю, как и многим в этой стране, не понравились съёмки Усика в документальном фильме российского производства, а также некоторые высказывания боксёра о государственном статусе Крыма.

Ранее Усик предложил всем своим оппонентам выстроиться в очередь, чтобы вызвать его на бой, и пообещал навалять «диванным экспертам».

В своём эмоциональном заявлении на собственном YouTube-канале Соколова использовала много ненормативной лексики. Телеведущая предложила Усику ударить и её, потому что она «тоже диванный эксперт» и тоже его критикует.

«Ты живёшь по правилу «отвечать за базар». Как будешь отвечать на вызов Грицая, чемпион? Готов навалять диванному бойцу? Или сам за диваном отсидишься?» — сказала Соколова.

Ранее сообщалось, что глава украинских биатлонистов Владимир Брынзак рассказал о влиянии телевидения на мозг.

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