Глава украинских биатлонистов Брынзак рассказал о влиянии телевидения на мозг

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался о влиянии телевидения на мировоззрение граждан своей страны и России.

По словам функционера, после разговора с одним из россиян в Тюмени шесть лет назад он понял, что его собеседник получает информацию только с Первого канала.

«И таких там миллионы. Люди ходят на работу, а мозги забиваются «зомбоящиком». А у нас разве иначе? Одни рассказывают за Зеленского, другие за Порошенко. Простой человек не может разобраться, где правда. Людям всовывают в мозги то, что хотят. Как вот сейчас, в истории с коронавирусом», — приводит слова функционера glavcom.ua.

Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о тестировании спортсменов на коронавирус.