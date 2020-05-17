Глава СБР рассказал, будут ли биатлонистов тестировать на коронавирус

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос, планируется ли проводить тестирование спортсменов на коронавирус.
Глава СБР рассказал, будут ли биатлонистов тестировать на коронавирус
  • РИА Новости

«С каждым днём количество тестов в стране увеличивается. Сейчас существует экспресс-тест, который через некоторое время показывает, болен ли ты и есть ли у тебя антитела. Думаю, в процессе прохождения УМО мы такую информацию получим, кто-то привезёт с собой справку о сдаче анализов. В любом случае меры предосторожности принимать будем. Вся работа будет вестись с оглядкой на коронавирус», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что пандемия также повлияет на процесс подготовки.

«Тренировочный процесс, скорее всего, придётся выполнять по одному, а не ездить по парам, тройкам. Это дополнительная сложность для всех. Понятно, что все будем жить в одноместных номерах, сидеть отдельно за столом в столовой. Это технические моменты, такой образ жизни будут вести все команды в мире», — добавил глава СБР.

Ранее он объяснил свою позицию относительно смены тренеров сборной России по биатлону.

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