Глава СБР рассказал, будут ли биатлонистов тестировать на коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос, планируется ли проводить тестирование спортсменов на коронавирус.

«С каждым днём количество тестов в стране увеличивается. Сейчас существует экспресс-тест, который через некоторое время показывает, болен ли ты и есть ли у тебя антитела. Думаю, в процессе прохождения УМО мы такую информацию получим, кто-то привезёт с собой справку о сдаче анализов. В любом случае меры предосторожности принимать будем. Вся работа будет вестись с оглядкой на коронавирус», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что пандемия также повлияет на процесс подготовки.

«Тренировочный процесс, скорее всего, придётся выполнять по одному, а не ездить по парам, тройкам. Это дополнительная сложность для всех. Понятно, что все будем жить в одноместных номерах, сидеть отдельно за столом в столовой. Это технические моменты, такой образ жизни будут вести все команды в мире», — добавил глава СБР.

Ранее он объяснил свою позицию относительно смены тренеров сборной России по биатлону.