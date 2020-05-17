Драчёв объяснил свою позицию относительно смены тренеров сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил свою позицию по вопросу формирования тренерского штаба сборной России.

«Я изначально предлагал, когда у нас в апреле были дискуссии, что менять тренеров в корне неверно, и надо дать возможность работать тем, кто уже встал работать на четыре года», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он пояснил, что его предложение рассмотреть назначение Валерия Польховского тренером одной из групп сборной, о котором он говорит в письмах региональным федерациям, можно рассматривать в качестве нейтрального решения, если правление организации желает поэкспериментировать.

«Сначала, вроде бы, это воспринялось как реальность, мол, можно попробовать, но потом было принято решение, что нет, хотим перемен. Вот перемены, как часто такое бывает, ни к чему хорошему быстро не приводят. Надо планомерно и качественно работать, поднимая постепенно уровень. Поэтому, на мой взгляд, здесь можно было пойти на такой компромисс, раз уж есть желание членов правления попробовать поэкспериментировать, но не получилось пока», — добавил глава СБР.

Согласно предложению правления СБР, которое ещё должно быть утверждено Министерством спорта, Польховский должен быть назначен на должность главного тренера сборной России, а Роберт Кабуков и Владимир Королькевич — старшими тренерами мужской и женской команд.

Ранее сообщалось, что Драчёв рассказал о реакции на его письма с критикой решений правления СБР.