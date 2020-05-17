Драчёв рассказал о реакции на его письма с критикой решений правления СБР

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как в региональных федерациях отреагировали на его письма с критикой последних решений правления организации.
Драчёв рассказал о реакции на его письма с критикой решений правления СБР
  • РИА Новости

«Реакция уже есть. И она разная. Пока обработали порядка 40—50% писем, остальные коллеги ещё готовят ответы. Наверное, на следующей неделе удастся получить ответные письма от всех. То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идёт поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, ни о каких перевыборах речи не идёт, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения. Региональные федерации понимают, что всё сразу не делается. Сборные команды — это всего лишь 10—15% той работы, которая есть у СБР», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что основная работа СБР связана непосредственно с регионами, с молодёжью, с детским спортом.

«И расширение возможности регионам участвовать во всех сферах, в том числе в строительстве новых объектов — больших и малых центров, в зависимости от того, насколько способны поддержать федеральные правительства», — добавил глава СБР.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 

Ранее сообщалось, что Драчёв разослал в региональные федерации письма с критикой решений правления СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить