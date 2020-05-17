Драчёв рассказал о реакции на его письма с критикой решений правления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как в региональных федерациях отреагировали на его письма с критикой последних решений правления организации.

«Реакция уже есть. И она разная. Пока обработали порядка 40—50% писем, остальные коллеги ещё готовят ответы. Наверное, на следующей неделе удастся получить ответные письма от всех. То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идёт поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, ни о каких перевыборах речи не идёт, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения. Региональные федерации понимают, что всё сразу не делается. Сборные команды — это всего лишь 10—15% той работы, которая есть у СБР», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что основная работа СБР связана непосредственно с регионами, с молодёжью, с детским спортом.

«И расширение возможности регионам участвовать во всех сферах, в том числе в строительстве новых объектов — больших и малых центров, в зависимости от того, насколько способны поддержать федеральные правительства», — добавил глава СБР.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Драчёв разослал в региональные федерации письма с критикой решений правления СБР.