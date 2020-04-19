Плетикоса рассказал о лучшем событии за время игры в «Ростове»

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Бывший вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса рассказал о своём самом ярком впечатлении от игры за российский клуб.
Плетикоса рассказал о лучшем событии за время игры в «Ростове»
  • Reuters

«Победа в Кубке России. Честно говоря, мне казалось, что прихожу туда всего на четыре месяца. У меня был вариант перейти в «Монако», когда он играл в Лиге 2. Но мне понравился менталитет людей вокруг клуба, болельщиков. Когда я пришёл, мы были на последнем месте и вскоре поднялись на десятое. Думал, что останусь на четыре месяца, а пробыл четыре года. Когда мы выиграли Кубок, то получил очень большое удовольствие за все годы, которые провёл в клубе», — поделился Плетикоса с RT.

Ранее он рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заслуживал остаться в клубе.

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