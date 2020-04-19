Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.

«Жаль, что после той первой победы за 16 лет команда не стала сильнее — ни игроки, ни менеджеры, ни администрация. Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслужил остаться в «Спартаке», вокруг него надо было строить более сильную команду», — заявил Плетикоса RT.

По мнению бывшего вратаря, команде не хватает победного менталитета, чтобы выигрывать титулы.

«Надеюсь, что всё исправится и мы снова увидим тот «Спартак», каким он должен быть. Но сейчас красно-белые могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология потеряна. Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь то в Кубке, то в чемпионате. Тогда в команду будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более в матчах», — добавил Плетикоса.

Ранее он рассказал, как верил в сборную России на ЧМ-2018 больше, чем её болельщики.