Тедеско назвал любимое место в Москве

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал Красную площадь своим самым любимым местом в российской столице.

«Красная площадь — это удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Раньше я не был здесь и был очень удивлён, когда приехал впервые. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, и это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Красная площадь — моё любимое место», — заявил Тедеско в интервью YouTube-каналу «Дневник фаната».

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, сменив на этой должности Олега Кононова.

Ранее Мостовой заявил, что у «Спартака» при Тедеско противоречивые результаты.