Тедеско назвал любимое место в Москве
«Красная площадь — это удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Раньше я не был здесь и был очень удивлён, когда приехал впервые. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, и это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Красная площадь — моё любимое место», — заявил Тедеско в интервью YouTube-каналу «Дневник фаната».
Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, сменив на этой должности Олега Кононова.
Ранее Мостовой заявил, что у «Спартака» при Тедеско противоречивые результаты.