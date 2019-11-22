Мостовой заявил, что у «Спартака» при Тедеско противоречивые результаты

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команды в преддверии матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи. Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом», но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол. Мы видели непростую победу в Кубке России над вторым составом «Ростова» и очень противоречивые результаты во встречах с не самыми сильными соперниками», — цитируют Мостового «Известия».

Он также отметил, что оценивать Тедеско сможет подготовить так, как он хочет, на зимних сборах, но до этого необходимо терять как можно меньше очков.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Матч с «Уралом» состоится 24 ноября в Екатеринбурге в 14:00 мск.

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