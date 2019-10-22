Серебряный призёр ОИ-2008 Флэнаган объявила о завершении карьеры
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Об этом 38-летняя бегунья сообщила в своём Instagram.
Она отметила, что теперь намерена заняться тренерской деятельностью.
За время своих выступлений Флэнаган, помимо завоевания серебра Олимпиады в забеге на 10 000 метров, также выиграла Нью-Йоркский марафон, на котором занимала второе и третье места.
Ранее сообщалось, что МОК перенёс соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020 из Токио в Саппоро.