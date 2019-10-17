МОК перенёс соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020 из Токио в Саппоро

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафонские дисциплины во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро.
МОК перенёс соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
  • РИА Новости

Как сообщает Kyodo News, такое решение принято, чтобы обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары.

Отмечается, что МОК уже проинформировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о планируемых изменениях.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020.

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