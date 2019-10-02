МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.

Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне объявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Речь идёт о 23-летней представительнице художественной гимнастики Екатерине Веденеевой, которая будет представлять Словению, а также 25-летней Анастасии Яниной, специализирующейся на академической гребле и теперь представляющей Белоруссию.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.