МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.
МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020
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Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне объявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Речь идёт о 23-летней представительнице художественной гимнастики Екатерине Веденеевой, которая будет представлять Словению, а также 25-летней Анастасии Яниной, специализирующейся на академической гребле и теперь представляющей Белоруссию.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.

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