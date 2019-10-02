МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020
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Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне объявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Речь идёт о 23-летней представительнице художественной гимнастики Екатерине Веденеевой, которая будет представлять Словению, а также 25-летней Анастасии Яниной, специализирующейся на академической гребле и теперь представляющей Белоруссию.
Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.