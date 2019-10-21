Константинова о Тарасовой: когда она меня критиковала, это было заслуженно
- РИА Новости
«Она может подойти ко мне на соревнованиях, чтобы дать совет или сделать замечание. Но нет такого, что мы часто общаемся. Мне приятны хорошие слова от такого мэтра в мой адрес. Раз специалист такого уровня высоко оценивает мои данные, нужно оправдывать её ожидания. Не лажать, грубо говоря», — приводит слова Константиновой «Бизнес Online».
Она отметила, что всегда прислушивается к критике Тарасовой.
«Когда она меня критиковала, это было заслуженно, спорить было не с чем», — добавила 19-летняя фигуристка.
Ранее Константинова рассказала о своей подготовке к сезону.