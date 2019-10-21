Константинова о Тарасовой: когда она меня критиковала, это было заслуженно

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих взаимоотношениях с известным тренером Татьяной Тарасовой.

«Она может подойти ко мне на соревнованиях, чтобы дать совет или сделать замечание. Но нет такого, что мы часто общаемся. Мне приятны хорошие слова от такого мэтра в мой адрес. Раз специалист такого уровня высоко оценивает мои данные, нужно оправдывать её ожидания. Не лажать, грубо говоря», — приводит слова Константиновой «Бизнес Online».

Она отметила, что всегда прислушивается к критике Тарасовой.

«Когда она меня критиковала, это было заслуженно, спорить было не с чем», — добавила 19-летняя фигуристка.

Ранее Константинова рассказала о своей подготовке к сезону.