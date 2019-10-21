Фигуристка Константинова рассказала о своей подготовке к сезону

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как прошла её подготовка к сезону.

«Я наконец-то полноценно отдохнула! На две недели полностью отстранилась от фигурного катания. Без льда две полных недели, затем у нас был хороший сбор, потом вернулись в Питер и начали пахать. Подготовка в этом году прошла здорово, я в отличном состоянии вошла в сезон. Давно такого не было», — приводит слова Константиновой «Бизнес Online».

Она отметила, что обычно во время отпуска поддерживает форму, занимаясь ОФП, но в этот раз сделала себе поблажку.

«Решила полностью отключиться от всего, наслаждаться морем, солнцем, развлекаться с друзьями. Единственное, старалась не наедаться. Даже плюс полкило уже сильно влияют на прыжковую технику. Я не хотела сама себя подставлять, чтобы потом работать на тренажёрах и сгонять набранный вес», — добавила 19-летняя спортсменка.

На первом этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе Константинова заняла 11-е место, набрав по сумме двух прокатов 143,39 балла — 48,27 за короткую и 95,12 за произвольную программы.

Ранее Константинова заявила, что не хочет искать оправдания неудачному катанию на Skate America.