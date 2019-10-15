Касаткина рассказала о своём отношении к негативным высказываниям в соцсетях
- © Zhang Hongxiang via www.imago-im/www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Это есть всегда. Напрягает, непонятно, почему в людях столько злобы. Последний месяц не захожу в соцсети — и голова начала лучше работать. Бороться с такими людьми бесполезно. Но со мной рядом всегда родственники и друзья, которые меня поддерживают», — рассказала Касаткина.
Ранее она поделилась впечатлениями от сотрудничества с новым тренером — Карлосом Мартинесом.