Касаткина о своём новом тренере: мне близка его философия

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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от сотрудничества с новым тренером — Карлосом Мартинесом.
Касаткина о своём новом тренере: мне близка его философия
  • РИА Новости

«Мартинес хорошо вписался в команду. Мне близка его философия, в каком направлении должна развиваться игра. Для меня это важно. Кроме того, он работает в академии в Барселоне, где я мечтала находиться. Какая это философия? Забегать под право, менять ритм игры», — заявила Касаткина на пресс-конференции.

22-летняя теннисистка начала работать с Мартинесом летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля.

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