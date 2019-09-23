Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в матче с «Челси»
«Он получил удар по колену, это травма. После того эпизода он ещё попробовал поиграть некоторое время, но шансов продолжить матч не было. Потому было принято решение убрать его с поля», — сказал после матча главный тренер команды Юрген Клопп.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, победив во всех шести стартовых поединках.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, выигравшим шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд.