Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в матче с «Челси»

Сенегалец Садио Мане может пропустить некоторое время из-за травмы, полученной в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» (2:1).

«Он получил удар по колену, это травма. После того эпизода он ещё попробовал поиграть некоторое время, но шансов продолжить матч не было. Потому было принято решение убрать его с поля», — сказал после матча главный тренер команды Юрген Клопп.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, победив во всех шести стартовых поединках.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, выигравшим шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд.