Голодец: стрельба из лука расширяет человеческие возможности

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Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что для России огромная честь — принимать финал Кубка мира по стрельбе из лука.
Голодец: стрельба из лука расширяет человеческие возможности
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Стрельба из лука — особый вид спорта, он доступен каждому. Мне рассказали, что есть чемпион, которому 63 года. Это говорит о том, что стрельба из лука расширяет человеческие возможности, и мы рады, что этот вид спорта представлен здесь, в Москве», — приводит слова Голодец с церемонии открытия ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Авдеева стала второй в стрельбе из блочного лука, а Елизавета Князева и Павел Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в миксте в финале Кубка мира в Москве.

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