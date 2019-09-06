Князева и Крылов заняли второе место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука
Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в миксте в финале Кубка мира в Москве.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
В решающей встрече российские спортсмены уступили американцам Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину со счётом 155:157.
Бронзовые награды в данной дисциплине не разыгрывались.
Ранее Наталья Авдеева завоевала серебро в финале КМ в стрельбе из блочного лука.
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