Князева и Крылов заняли второе место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука

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Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в миксте в финале Кубка мира в Москве.
Князева и Крылов заняли второе место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В решающей встрече российские спортсмены уступили американцам Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину со счётом 155:157.

Бронзовые награды в данной дисциплине не разыгрывались.

Ранее Наталья Авдеева завоевала серебро в финале КМ в стрельбе из блочного лука.

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