Князева и Крылов заняли второе место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука

Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в миксте в финале Кубка мира в Москве.

© Евгений Одиноков

РИА Новости

В решающей встрече российские спортсмены уступили американцам Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину со счётом 155:157. Бронзовые награды в данной дисциплине не разыгрывались. Ранее Наталья Авдеева завоевала серебро в финале КМ в стрельбе из блочного лука.