Тарасенко рассказал об отношении жителей Сент-Луиса после завоевания Кубка Стэнли

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал об отношении жителей города к хоккеистам клуба после завоевания Кубка Стэнли.

«Я немного по-другому себе это представлял. Первое время вообще не осознаёшь, что происходит. Мы с Ваней Барбашёвым много об этом говорили. Увидишь снова Кубок Стэнли и думаешь: а с тобой ли это было? Всё как во сне. Но выходишь в город — к тебе люди везде подходят и благодарят. Мы с тех пор, как победили в плей-офф, в ресторане ещё ни разу не платили! Шагаешь по улице — мимо едут автомобили, сигналят тебе. Это крутое чувство», — приводит слова Тарасенко «Матч ТВ».

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, победив в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Тарасенко привезёт Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа.