Пакьяо заявил, что вернётся к работе в сенате Филиппин после следующего боя
- Reuters
«Мой следующий бой, вероятно, пройдёт в 2020 году, после этого я вернусь на Филиппины для работы в сенате», — цитирует Пакьяо ТАСС.
Он отметил, что ему тяжело пришлось в бою с американцем Китом Турманом, которого он назвал сильным соперником. Филиппинец одержал победу раздельным решением судей.
Пакьяо был избран в сенат Филиппин в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA.