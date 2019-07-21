Пакьяо заявил, что вернётся к работе в сенате Филиппин после следующего боя

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Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах после завоевания титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Пакьяо заявил, что вернётся к работе в сенате Филиппин после следующего боя
  • Reuters

«Мой следующий бой, вероятно, пройдёт в 2020 году, после этого я вернусь на Филиппины для работы в сенате», — цитирует Пакьяо ТАСС.

Он отметил, что ему тяжело пришлось в бою с американцем Китом Турманом, которого он назвал сильным соперником. Филиппинец одержал победу раздельным решением судей.

Пакьяо был избран в сенат Филиппин в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA.

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