Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался все 12 раундов. Пакьяо одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 115:112, 113:114.

Для 40-летнего филиппинского боксёра эта победа стала 62-й в карьере. За всё время у него было семь поражений и две ничьи. У Турмана это первый проигранный бой на профессиональном ринге при 29 победах.

Ранее боксёр Максим Власов победил Айзека Чилембу единогласным решением судей.