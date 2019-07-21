Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
- Reuters
- © Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался все 12 раундов. Пакьяо одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 115:112, 113:114.
Для 40-летнего филиппинского боксёра эта победа стала 62-й в карьере. За всё время у него было семь поражений и две ничьи. У Турмана это первый проигранный бой на профессиональном ринге при 29 победах.
Ранее боксёр Максим Власов победил Айзека Чилембу единогласным решением судей.