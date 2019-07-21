Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

Короткая ссылка
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
  • Reuters
  • © Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался все 12 раундов. Пакьяо одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 115:112, 113:114.

Для 40-летнего филиппинского боксёра эта победа стала 62-й в карьере. За всё время у него было семь поражений и две ничьи. У Турмана это первый проигранный бой на профессиональном ринге при 29 победах.

Ранее боксёр Максим Власов победил Айзека Чилембу единогласным решением судей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить